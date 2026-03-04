Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Taschendiebstahl in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 3. März 2026, gegen 14:50 Uhr, kam es in Wardenburg auf dem Parkplatz eines Blumengeschäftes in der Rheinstraße zu einem professionellem Taschendiebstahl.

Zwei unbekannte Männer lenkten auf geschickte Weise eine 84-jährige Frau aus Oldenburg ab, welche im Begriff war ihren Einkauf in ihren Pkw zu laden. Ein Mann sprach die Dame an und verwickelte sie in ein Gespräch, woraufhin ein zweiter Mann die Handtasche der Frau entwendete und sich unbekannt entfernte.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

-ungefähr 30 Jahre alt

-auffallend langer Bart

-schlanke Statur

-dunkle Jacke, grüner Pullover

Täter 2:

-ungefähr 50 Jahre alt

-untersetzte Figur

-dunkle Bekleidung

Der entstandene Schaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/ 716350 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

-Tragen Sie Ihre Wertgegenstände immer in verschiedenen Innentaschen an Ihrem Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Beim Ausladen des Einkaufes behalten Sie bestmöglich die Tasche weiterhin am Körper und legen Sie diese nicht in das unverschlossene Fahrzeug.

