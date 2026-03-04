Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zogen sich ein 33-jähriger Mann aus Nordenham und ein 40-Jähriger auf dem Golzwarderwurp in Brake bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 3. März 2026, gegen 16:00 Uhr, zu.

Ein 40-jähriger Mann aus Brake fuhr mit seinem Audi die Golzwarder Straße in Richtung Nordenham. Hinter dem Braker fuhr ein 33-Jähriger aus Nordenham in seinem Hyundai.

Verkehrsbedingt musste der Audi-Fahrer aus Brake bremsen, was der nachfolgende Hyundai-Fahrer zu spät erkannte und auf den abbremsenden Audi auffuhr.

In der Folge der Kollision zogen sich beide Männer in ihren Fahrzeugen leichte Verletzungen zu. Die unfallbedingten Schäden wurden am Audi und am Hyundai auf rund 11.000 Euro geschätzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den unfallverursachenden Mann aus Nordenham wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell