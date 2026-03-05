Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Beschädigte Schrankenanlage in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 3. März 2026, circa 15 Uhr, bis Mittwoch, 4. März 2026, circa 12 Uhr, haben unbekannte Personen die Schrankenanlage im Bereich des Gansper Helmers zur Bundesstraße 212 in Berne beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde gezielt der Schließmechanismus der Schrankenanlage massiv beschädigt. Die Anlage beschränkt die Zufahrt zur Bundesstraße 212 und verhindert das unrechtmäßige Einfahren auf die Bundesstraße vom Gansper Hellmer.

Es entstand ein erheblicher Schaden an der Schrankenanlage.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 in Verbindung zu setzen.

