POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter-Fahrerin und Pkw +++ Zeugenaufruf

Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter-Fahrerin und Pkw +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst

Am Montag, 2. März 2026, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich in Wildeshausen im Kreisverkehr am Westring ein Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw.

Die 16-Jährige aus Wildeshausen fuhr mit ihrem E-Scooter auf der Fuß-und Radweg-Überwegung in den Kreisverkehr am Westring. Ein weißer Transporter übersah die bevorrechtigte E-Scooter-Fahrerin und es kam zur Kollision.

In Folge des Zusammenstoßes fiel die 16-Jährige mit ihrem E-Scooter und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Transporter-Fahrer hielt kurz und erkundigte sich aus dem Fahrzeug heraus, ob alles in Ordnung sei und setzte dann seine Fahrt fort.

Am Scooter entstand geringer Sachschaden, das Elektrokleinstfahrzeug blieb aber weiter fahrbereit.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und bittet den Transporter-Fahrer sich im Nachgang zu dem Verkehrsunfall mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Personen, die den Unfall beobachteten, gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 9410 zu melden.

