FW Celle: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Bostel - Mit 90 Jahren mit neuem Auto und neuem Kommando richtig durchstarten

Bei der Jahresmitgliederversammlung der Feuerwehr Celle Ortsfeuerwehr Bostel blickte Ortsbrandmeister Sven Martens auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Er berichtete von 12 Einsätzen, einem stimmungsvollen Dorffest anlässlich des 90. Jubiläums der Ortsfeuerwehr und als Höhepunkt der Übergabe des neuen Löschgruppenfahrzeuges im Dezember durch den Oberbürgermeister. "Wir bedanken uns bei der Stadt Celle, dass sie mit der Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges ihr Vertrauen und ihre Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit der Ortsfeuerwehr zum Ausdruck bringt. Das ist für uns Ansporn, auch weiterhin als kleinere Ortswehr professionell dort zu helfen, wo wir gebraucht werden" erklärte der Ortsbrandmeister. Er freute sich, dass die intensive Nachwuchswerbung im vergangenen Jahr Erfolg hatte und stellte die neuen aktiven Mitglieder Anouk Kopke, Jens Merchel, Christian Prengel und Thorsten Rössel vor.

Gruppenführer Holger Kopke blickte auf die über 40 Übungsdienste und Veranstaltungen zurück und berichtet von der Fertigstellung der Renovierung desGerätehauses in Eigenleistung: "Da haben wir es unserem neuen Fahrzeug richtig schön gemacht" ergänzte er schmunzelnd.

Neben der Feuerwehrarbeit bedankte sich die Ortsbürgermeisterin Ute Hinterthür bei der Bosteler Wehr für die wichtigen Beiträge zur Gestaltung des Dorflebens mit dem Osterfeuer, dem Umweltsammeltag, dem Erntefest und dem Laternenumzug.

Achim Heuer als Sprecher der Altersabteilung berichtete von deren Treffen und auch der Mithilfe bei den Dorfveranstaltungen.

Jann Brüsting von der Stadtverwaltung zeigte die Ausstattungsplanungen für die gesamte Feuerwehr Celle auf und bedankte sich auch ausdrücklich bei den Familien der Aktiven, dass sie diese bei der oft fordernden ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen.

Der stellvertretende Stadtbrandmeister Stephan Promoli wies anerkennend darauf hin,dass sich die Aktiven neben der Feuerwehrarbeit in Bostel auch in der Kinderfeuerwehr Garßen-Bostel- Altenhagen, in der Jugendfeuerwehr Altenhagen und in der DekonGruppe, einer Katastrophenschutzeinheit der gesamten Stadtfeuerwehr engagieren.

Er leitete dann die turnusmäßig anstehenden Neuwahlen des Ortskommandos. Wiedergewählt wurden Sven Martens als Ortsbrandmeister, Robert Junkereit als sein Stellvertreter und Holger Kopke als Gruppenführer. Die Kommandoarbeit fortsetzend jedoch in neuer Funktion werden Söntke Iken als Kassenwart und Schriftführer sowie David Hofmeister als Beisitzer Schwerpunkt Türöffnung. Neu in das Kommando berufen wurden Sylvia Jäger als Sicherheitsbeauftragte und Peter Janzen als Gerätewart. Sven Martens bedankte sich bei den aus dem Kommando Ausscheidenden Kassenwart Roger Krüger und Gerätewart Stephan Buche für die jahrelange und engagierte Kommandoarbeit.

Stephan Promoli beförderte Holger Kopke und David Hofmeister zu Oberlöschmeistern und Maximilian Heine zum Oberfeuerwehrmann. Als Markus Dathe abschließend die von ihm selbst gebastelten und begehrten Bosteler Dankes-Awards an Holger Kopke und Jann Brüsting für Ihr Engagement für das neue Fahrzeug überreichte, waren sich alle einig: Mit 90 kann die Wehr nun wieder richtig gut durchstarten.

Text: Sven Martens, Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Bostel

