Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kellerbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Feuer in einem Keller!

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Celle um 16:37 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Salzastraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem Keller eines Reihenendhauses Personen waren nicht in Gefahr. Lage und Ausdehnung des Brandes waren unbekannt. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung in den Keller vor. Hier stellten die Einsatzkräfte brennende Gegenstände fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und das betroffene Gebäude belüftet und entraucht.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache sowie die Logistik-Gruppe der Wehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell