POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec in Großenkneten OT Ahlhorn +++ Pkw entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit +++ Zeugen gesucht

Am Dienstag, 3. März 2026, gegen 09:20 Uhr, kam es in Ahlhorn auf der Wildeshauser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 72-jährigen Pedelec-Fahrer.

Der 72-Jährige aus Ahlhorn fuhr von der Zeppelinstraße in Richtung Am Lensen. Als die Lichtzeichenanlage an der Wildeshauser Straße grün für den Pedelec-Fahrer zeigte, wollte er die Straße mit seinem Pedelec überqueren. Hierbei übersah ihn ein schwarzer Kleinwagen und es kam in der Folge zur Kollision. Der 72-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Der bislang unbekannte Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens, mit einem Kennzeichen aus Oldenburg, entfernte sich nach der Kollision mit dem Pedelec-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wildeshausen.

Der schwarze Kleinwagen könnte aus der Zeppelinstraße oder der Straße Am Lemsen gekommen sein.

Die Polizei Großenkneten nahm die Ermittlungen auf und sucht Personen, die Hinweise auf den schwarzen Kleinwagen oder dessen Fahrer respektive Fahrerin geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Großenkneten unter der Telefonnummer 04435/ 973850 in Verbindung zu setzen.

