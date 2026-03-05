PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 4. März 2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Rahdener Straße in Nordenham zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem Nissan, in welcher Folge eine 30-jährige Frau leichte Verletzungen erlitt.

Ein 68-jähriger Opel-Fahrer fuhr die Burhaver Straße aus Einswarden kommend und beabsichtigte die Bundesstraße 212 in Richtung Schweewarden zu überqueren. Hierbei übersah der Mann aus Nordenham die von rechts kommende und bevorrechtigte 30-Jährige, die mit ihrem Nissan auf der Bundesstraße 212 in Fahrtrichtung Brake fährt.

Es kam in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 30-jährige Frau aus Nordenham erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Durch den Verkehrsunfall entstanden Sachschäden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von 10.000 Euro. Beide Pkw blieben weiter fahrbereit.

Gegen den 68-Jährigen sind ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

