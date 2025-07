BPOL-HRO: Überseehafen: Bundespolizei stellt unerlaubte Einreise fest und setzt Ausreisefrist

Schwerin (ots) - Bereits am 21.Juli 2025 gegen 22:00 Uhr wendete sich eine Frau am Hauptbahnhof in Schwerin hilfesuchend an Einsatzkräfte der Bundespolizei. Die Frau reiste gemeinsam mit einer Freundin mit der Bahn von Berlin in Richtung Hamburg. Beim Umstieg in Schwerin sprach sie ein 39- jähriger deutscher Staatsangehöriger am Bahnsteig an und drohte ihr unter anderem mit Schlägen und "Frauengewalt" bei der Ankunft ...

mehr