Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Unterstandes in der Orthstraße

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 4. März 2026, gegen 08:05 Uhr, entfachte auf dem Grundstück eines leerstehenden Gebäudes in der Ortstraße ein Feuer.

Unter dem Überstand eines Schuppens im rückwertigen Bereich des Grundstückes entstand der Brand.

Die hinzukommende Feuerwehr Delmenhorst löschte mit 20 Kameraden und Kameradinnen den Brand. Durch das professionelle Vorgehen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das direkt angrenzende Sozialkaufhaus in der Langen Straße verhindert werden.

Die genaue Brandursache und die Schadenhöhe sind derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung dauern an.

