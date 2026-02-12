PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Wahlplakate in Eschwege beschmiert; Eschweger Polizei nimmt 40-jährige Tatverdächtige vorläufig fest

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Beamten der Polizei Eschwege haben am Mittwochabend eine Frau vorläufig festgenommen die im Verdacht steht, mehrere Wahlplakate in der Innenstadt mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt zu haben.

Um kurz vor 20.00 Uhr meldete ein Zeuge telefonisch eine verdächtige Person im Bereich der Goldbachstraße in Eschwege, die mit einer Spraydose hantieren würde. Der Zeuge folgte der verdächtigen Person letztlich unbemerkt in Richtung Innenstadt und bis zum Eintreffen einer entsandten Streife, welche die beschriebene Person dann im Bereich unterer Stad vorläufig festnehmen konnte.

Bei der Person handelte es sich um eine 40-jährige Frau, die in Eschwege wohnhaft ist. Nach bisherigen Erkenntnissen steht die Frau im Verdacht, mindestens 4 Plakate mit schwarzer Farbe besprüht und dadurch dann beschädigt zu haben. Die Frau wurde zwecks weiterer Ermittlungsmaßnahmen auf die Polizeistation nach Eschwege gebracht, wo sie u.a. erkennungsdienstlich behandelt wurde.

Nach den erfolgten Maßnahmen wurde die 40-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:53

    POL-ESW: Pressebericht 12.02.2026

    Eschwege (ots) - Geldbörsendiebstahl u. versuchter Computerbetrug; Polizei sucht Zeugen Am Mittwoch ist eine 56-Jährige aus Meinhard im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege bestohlen worden. Die Frau war an dem Tag zwischen 13.00 und 13.15 Uhr zum Einkaufen. In einem kurzen unbeobachteten Moment entwendeten Unbekannte die Geldbörse der Frau aus deren Jackentasche. Den Verlust stellte die Frau dann an der Kasse fest. Der Stehlschaden (Bargeld, Ausweisdokumente ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:20

    POL-ESW: Pressebericht vom 11.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen Hauswand gefahren Um 12:03 Uhr musste gestern Mittag eine Pkw-Fahrerin aus Eschwege mit ihrem Pkw in der Kniegasse in Eschwege in einer Engstelle wenden. Dabei fuhr sie mit dem Auto rückwärts gegen eine Hauswand, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 12:44 Uhr beabsichtigte gestern Mittag in der Landstraße in Reichensachsen eine ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:27

    POL-ESW: Pressebericht 10.02.2026 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Frau bei Unfall leicht verletzt Um 07.05 Uhr am Dienstagmorgen befuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Weißenborn die Bahnhofstraße in Eschwege aus Richtung der Straße "An den Anlagen" kommend Fahrtrichtung stadtauswärts. Zeitgleich war ein 67-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Schloßplatz aus Richtung Brückenstraße kommend, in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren