Polizei Eschwege

POL-ESW: Wahlplakate in Eschwege beschmiert; Eschweger Polizei nimmt 40-jährige Tatverdächtige vorläufig fest

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Beamten der Polizei Eschwege haben am Mittwochabend eine Frau vorläufig festgenommen die im Verdacht steht, mehrere Wahlplakate in der Innenstadt mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt zu haben.

Um kurz vor 20.00 Uhr meldete ein Zeuge telefonisch eine verdächtige Person im Bereich der Goldbachstraße in Eschwege, die mit einer Spraydose hantieren würde. Der Zeuge folgte der verdächtigen Person letztlich unbemerkt in Richtung Innenstadt und bis zum Eintreffen einer entsandten Streife, welche die beschriebene Person dann im Bereich unterer Stad vorläufig festnehmen konnte.

Bei der Person handelte es sich um eine 40-jährige Frau, die in Eschwege wohnhaft ist. Nach bisherigen Erkenntnissen steht die Frau im Verdacht, mindestens 4 Plakate mit schwarzer Farbe besprüht und dadurch dann beschädigt zu haben. Die Frau wurde zwecks weiterer Ermittlungsmaßnahmen auf die Polizeistation nach Eschwege gebracht, wo sie u.a. erkennungsdienstlich behandelt wurde.

Nach den erfolgten Maßnahmen wurde die 40-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell