POL-ESW: Pressebericht 10.02.2026 (2)

Frau bei Unfall leicht verletzt

Um 07.05 Uhr am Dienstagmorgen befuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Weißenborn die Bahnhofstraße in Eschwege aus Richtung der Straße "An den Anlagen" kommend Fahrtrichtung stadtauswärts. Zeitgleich war ein 67-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Schloßplatz aus Richtung Brückenstraße kommend, in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Einmündung Schloßplatz/Bahnhofstraße missachtete der 67-Jährige die Vorfahrt der bevorrechtigten jungen Frau und kollidierte mit deren rechten Fahrzeugseite im Bereich der Beifahrertür. An beiden Fahrzeugen entstand noch unbezifferter Sachschaden. Nach einem Austausch von Personalien beider Beteiligter an der Unfallstelle ohne Polizei, zeigte die 18-Jährige den Unfall nachträglich dann polizeilich an, nachdem sie sich aufgrund von Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich (HWS) in ärztliche Behandlung begeben hatte.

Außenspiegel beschädigt; Schaden 200 Euro

Einen Schaden von 200 Euro verursachte am Dienstag ein 53-Jähriger aus Meinhard, der mit einem Lkw in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege im Vorbeifahren den geparkten Renault Twingo eines 65-jährigen Eschwegers beschädigte. Der Schaden am linken Außenspiegel des Renault wird auf 200 Euro beziffert, der Lkw blieb augenscheinlich ohne Schaden. Ereignet hat sich der Unfall um 11.17 Uhr.

Verkehrsinsel überfahren; Schaden 2500 Euro

Ein aus dem Ringgau stammender 72-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Eschwege einen Unfallschaden von 2500 Euro verursacht. Der Mann war um 11.56 Uhr beim Linksabbiegen von der Schildgasse in die Straße "Schloßplatz" auf die dortige Verkehrsinsel geraten und war in der Folge mit dem darauf befindlichen Verkehrszeichen kollidiert.

20.000 Euro Sachschaden und 3 Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ein Unfallschaden von 20.000 Euro und insgesamt drei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Dienstagmorgen in der Gemarkung von Witzenhausen-Blickershausen. Wie die Beamten der Polizeistation Witzenhausen berichten, befuhr gegen 08.45 Uhr ein 78-jähriger Autofahrer aus Eschwege die Landesstraße 3238 von Stiedenrode in Richtung Gertenbach. In der Gegenrichtung war ein 58-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen unterwegs. Laut Unfallbericht geriet der 58-Jährige im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Wagen des 78-Jährigen zusammenstieß. Sowohl die beiden Fahrer, als auch eine 65-jährige Mitinsassin trugen leichte Verletzungen davon und wurden einer ärztlichen Behandlung zugeführt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Taschendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag ist eine 84-Jährige aus Witzenhausen im Netto-Markt in Witzenhausen "Am Eschenbornrasen" bestohlen worden. Die Dame stellte gegen 09.45 Uhr ihre Handtasche mitsamt Geldbörse in ihrem Einkaufswagen ab und wendete sich anschließend von dem Einkaufswagen ab. In dem kurzen unbeobachteten Moment entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse der Seniorin aus deren Handtasche. Der Stehlschaden (Bargeld, Ausweisdokumente u.a.) liegt bei 500 Euro. Es gibt Hinweise auf eine verdächtige Person, die an dem Einkaufswagen der Geschädigten beobachtet wurde. Diese kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 20 Jahre alt, 170 cm groß, schlanke Statur, "Südeuropäischer-Phänotyp", hellgrauer Mantel, weiße Strickmütze, schwarze lange Haare, braune Augen, auffällig große Nase (Hakennase). Hinweise in dem Fall und zu der Person unter 05542/9304-0.

