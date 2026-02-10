Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl einer Geldbörse

Um 19:30 Uhr hielt sich eine 73-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf beim Einkauf im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf auf. Während des Einkaufs wurde ihr die Geldbörse entwendet, die sich zu diesem Zeitpunkt im Einkaufswagen befand. Neben Bargeld befanden sich noch diverse Dokumente in dem Portmonee. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines E-Scooter

Am vergangene Samstagmorgen (07.02.26), wurde der Diebstahl eines E-Scooters aus einem Mehrfamilienhaus in der "Obere Bergstraße" in Bad Sooden-Allendorf festgestellt. Der E-Scooter "Xiaomi" im Wert von ca. 600 EUR war am Tag zuvor im Treppenhaus abgestellt worden. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Diebstahl eines Fahrrades

Am gestrigen Nachmittag stellte ein 12-Jähriger aus Sontra gegen 17:00 Uhr sein Fahrrad vor dem Lidl-Markt in Sontra ab. Nachdem er kurz darauf aus dem Einkaufsmarkt zurückkam, musste er feststellen, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Das Rad hatte noch einen Wert von ca. 250 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Wildunfall

Um 22:52 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die K 22 zwischen Renda und Grandenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 11:46 Uhr wurde gestern Vormittag ein 51-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem besteht der Verdacht, dass der 51-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, so dass auch aus diesem Grunde die Weiterfahrt untersagt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

