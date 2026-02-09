Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.02.26 (2)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Treffurt kollidierte am Montagmorgen um 06.30 Uhr mit einem Reh, als er auf der L 3243 von Abterode kommend in Richtung Germerode fuhr. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, am Wagen des 59-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Diebstahl von Geldbörse, Computerbetrug; Polizei sucht Zeugen

Aus dem "Winterparty-Festzelt" auf dem Festplatz Werdchen haben Unbekannte am gestrigen Sonntag, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, eine Geldbörse geklaut. Die Geldbörse war zur Tatzeit in einem Technik-/Mitarbeiterraum abgelegt und enthielt u.a. einen geringen Geldbetrag, sowie Ausweisdokumente und eine Scheckkarte. Am gleichen Vormittag benutzten die Täter die Scheckkarte an unterschiedlichen Stellen zum kontaktlosen Bezahlen, wodurch noch ein 2-stelliger Vermögensschaden entstand. Neben dem Diebstahl ermittelt die Polizei in Eschwege daher auch wegen Computerbetruges und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt genommen

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen nahm am Montag einem ebenfalls aus Witzenhausen stammenden, 20-Jährigen, Autofahrer die Vorfahrt. Der Unfall ereignete sich um 07.28 Uhr in Witzenhausen, wo die 54-Jährige beim Einbiegen von der Carl-Ludwig-Straße in die Walburger Straße den Wagen des 20-Jährigen übersah. Die Unfallschäden an den Pkw beziffern sich auf 500 Euro (Verursacherin) und 1000 Euro.

