PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.02.26 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Treffurt kollidierte am Montagmorgen um 06.30 Uhr mit einem Reh, als er auf der L 3243 von Abterode kommend in Richtung Germerode fuhr. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, am Wagen des 59-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Diebstahl von Geldbörse, Computerbetrug; Polizei sucht Zeugen

Aus dem "Winterparty-Festzelt" auf dem Festplatz Werdchen haben Unbekannte am gestrigen Sonntag, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, eine Geldbörse geklaut. Die Geldbörse war zur Tatzeit in einem Technik-/Mitarbeiterraum abgelegt und enthielt u.a. einen geringen Geldbetrag, sowie Ausweisdokumente und eine Scheckkarte. Am gleichen Vormittag benutzten die Täter die Scheckkarte an unterschiedlichen Stellen zum kontaktlosen Bezahlen, wodurch noch ein 2-stelliger Vermögensschaden entstand. Neben dem Diebstahl ermittelt die Polizei in Eschwege daher auch wegen Computerbetruges und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt genommen

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen nahm am Montag einem ebenfalls aus Witzenhausen stammenden, 20-Jährigen, Autofahrer die Vorfahrt. Der Unfall ereignete sich um 07.28 Uhr in Witzenhausen, wo die 54-Jährige beim Einbiegen von der Carl-Ludwig-Straße in die Walburger Straße den Wagen des 20-Jährigen übersah. Die Unfallschäden an den Pkw beziffern sich auf 500 Euro (Verursacherin) und 1000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:19

    POL-ESW: Pressebericht vom 09.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Abbiegen Am 07.02.26, um 10:45 Uhr, befuhr eine 76-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Schützengraben" in Eschwege. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Bahnhof" beabsichtigte sie mit ihrem Auto nach links abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte sie den Pkw einer 53-jährigen Eschwegerin, die im Einmündungsbereich in der Straße "Am Bahnhof" stand. Der ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:39

    POL-ESW: Einbruch in Kindergarten und Einkaufsmarkt

    Eschwege (ots) - Einbruch in Kindergarten Zwischen dem 06.02.26, 17:00 Uhr und dem 07.02.26, 07:44 Uhr betraten unbekannte Täter das Grundstück des Kindergartens im Kemelathenweg in Niederhone. Anschließend wurde die Eingangstür des Kindergartens "Sterntaler" aufgehebelt. Im Gebäude wurden durch den oder die Täter mehrere Räume aufgesucht, offensichtlich aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:20

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Außenspiegel beschädigt Um 12:00 Uhr befuhr heute Mittag ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Transit die Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Wohnmobil kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln beider Fahrzeuge. Sachschaden: ca. 700 EUR. Unfallflucht Zwischen dem 05.02.26, 16:00 Uhr und dem 06.02.26, 08:30 Uhr wurde in der Straße "Bei der Marktkirche" in Eschwege ein dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren