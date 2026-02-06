Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Außenspiegel beschädigt

Um 12:00 Uhr befuhr heute Mittag ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Transit die Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Wohnmobil kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln beider Fahrzeuge. Sachschaden: ca. 700 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 05.02.26, 16:00 Uhr und dem 06.02.26, 08:30 Uhr wurde in der Straße "Bei der Marktkirche" in Eschwege ein dort geparkter Seat Ibiza im rechten Heckbereich angefahren und beschädigt. Demnach dürfte das verursachende Fahrzeug aus Richtung "Unter dem Berge" in Richtung "Marktplatz" unterwegs gewesen sein und touchierte dabei beim Vorbeifahren das geparkte Auto. Sachschaden: ca. 800 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Über Baum gefahren

Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 49-Jähriger aus Treffurt mit seinem Pkw die L 3423 zwischen dem Ringgau und Holzhausen. In der Gemarkung von Altefeld, ca. 400 Meter nach der Einmündung "Potsdamer Platz", überfuhr der 49-Jährige mit dem Auto einen querliegenden Baum, den er zu spät erkannte. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

