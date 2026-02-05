PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Überholen, Führerschein sichergestellt

Um 15:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 30-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die B 249 zwischen Wanfried und Frieda. In Höhe einer Rechtskurve fuhr der 30-Jährige auf die Gegenfahrspur um die vor ihm fahrenden zwei Autos und einen Lkw zu überholen. Zu dieser Zeit kam ihm ein 70-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw entgegen. Dieser musste mit dem Auto nach rechts auf die Bankette ausweichen, konnte einen seitlichen Zusammenstoß mit den Außenspiegel aber nicht mehr verhindern. Dadurch wurde die auch die Fahrertür und die hintere linke Tür seines Autos beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Aufgrund des riskanten Überholmanövers wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des 30-Jährigen sichergestellt.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 14:20 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 50-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Eschwege einzuparken. Dabei touchierte sie mit dem Auto einen geparkten Pkw Seat, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 19:54 Uhr, ein 37-Jähriger aus Eschwege, der mit einem Pkw auf der BAB 44 zwischen Waldkappel und Eschwege unterwegs war. Der Fuchs verendete; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Unfall beim Überholen

35.000 EUR Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 03.02.26, um 16:54 Uhr, auf der B 400 in der Gemarkung von Herleshausen ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 23-Jähriger aus Ilmenau die B 400 zwischen Unhausen und dem Kreisverkehr zur L 3248. Der 23-Jährige überholte mehrere Autos, übersah aber den entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 33-Jährigen aus Schneeberg gefahren wurde, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Ein nachfolgender Lkw, den ein 50-Jähriger aus Salzwedel fuhr, reagierte zu spät und fuhr mit dem Lkw auf den Sattelzugauflieger auf. Sowohl der Pkw als auch der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 23:56 Uhr wurde am gestrigen späten Abend ein 47-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw in der Straße "In der Aue" in Witzenhausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte führte er das Auto unter dem Einfluss von THC. Ein durchgeführter Test verlief auch positiv auf Amphetamine, worauf die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Diebstahl von Baustelle

Zwei Rollen Kupferkabel wurden von der Suedlink-Baustelle in der Gemarkung von Unterrieden "Vor dem Mühlenbach" durch Unbekannte entwendet. Nach ersten Ermittlungen betraten drei unbekannte Täter das Baustellengelände am 03.02.26, um 21:35 Uhr, und entwendeten von dort die beiden Kabelrollen. Der Schaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 08:59

    POL-ESW: Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Der am Dienstagnachmittag einsetzende Schneefall führte in der Folge im Werra-Meißner-Kreis zu dem ein- oder anderen witterungsbedingten Verkehrsunfall. Um 17.53 Uhr am Dienstagabend geriet eine 72-jährige Autofahrerin aus Wanfried auf der B 249 zwischen Eschwege und Schwebda ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf 200 Euro, die ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 08:52

    POL-ESW: Pressebericht vom 04.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen Um 23:17 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 27-Jähriger aus Mühlhausen mit einem Pkw die B 250 von Treffurt kommend in Richtung Wanfried. Kurz nach dem Abzweig in Richtung Bahnhof Großburschla kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:30

    POL-ESW: Trickdiebstahl

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Trickdiebstahl Um 10:10 Uhr hielt sich heute Vormittag eine 62-Jährige aus der Gemeinde Wehretal im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege auf. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und entsprechend abgelenkt. Währenddessen muss eine zweite Person aus der Handtasche der Geschädigten, die sich am Einkaufswagen befand, das Portmonee entnommen und gestohlen haben. Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren