Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.02.26

Eschwege (ots)

Unfall beim Überholen, Führerschein sichergestellt

Um 15:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 30-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die B 249 zwischen Wanfried und Frieda. In Höhe einer Rechtskurve fuhr der 30-Jährige auf die Gegenfahrspur um die vor ihm fahrenden zwei Autos und einen Lkw zu überholen. Zu dieser Zeit kam ihm ein 70-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw entgegen. Dieser musste mit dem Auto nach rechts auf die Bankette ausweichen, konnte einen seitlichen Zusammenstoß mit den Außenspiegel aber nicht mehr verhindern. Dadurch wurde die auch die Fahrertür und die hintere linke Tür seines Autos beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Aufgrund des riskanten Überholmanövers wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des 30-Jährigen sichergestellt.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 14:20 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 50-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Eschwege einzuparken. Dabei touchierte sie mit dem Auto einen geparkten Pkw Seat, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 19:54 Uhr, ein 37-Jähriger aus Eschwege, der mit einem Pkw auf der BAB 44 zwischen Waldkappel und Eschwege unterwegs war. Der Fuchs verendete; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Unfall beim Überholen

35.000 EUR Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 03.02.26, um 16:54 Uhr, auf der B 400 in der Gemarkung von Herleshausen ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 23-Jähriger aus Ilmenau die B 400 zwischen Unhausen und dem Kreisverkehr zur L 3248. Der 23-Jährige überholte mehrere Autos, übersah aber den entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 33-Jährigen aus Schneeberg gefahren wurde, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Ein nachfolgender Lkw, den ein 50-Jähriger aus Salzwedel fuhr, reagierte zu spät und fuhr mit dem Lkw auf den Sattelzugauflieger auf. Sowohl der Pkw als auch der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 23:56 Uhr wurde am gestrigen späten Abend ein 47-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw in der Straße "In der Aue" in Witzenhausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte führte er das Auto unter dem Einfluss von THC. Ein durchgeführter Test verlief auch positiv auf Amphetamine, worauf die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Diebstahl von Baustelle

Zwei Rollen Kupferkabel wurden von der Suedlink-Baustelle in der Gemarkung von Unterrieden "Vor dem Mühlenbach" durch Unbekannte entwendet. Nach ersten Ermittlungen betraten drei unbekannte Täter das Baustellengelände am 03.02.26, um 21:35 Uhr, und entwendeten von dort die beiden Kabelrollen. Der Schaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell