PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Um 23:17 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 27-Jähriger aus Mühlhausen mit einem Pkw die B 250 von Treffurt kommend in Richtung Wanfried. Kurz nach dem Abzweig in Richtung Bahnhof Großburschla kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund aufgefundener Flaschen (Spirituosen) im Auto ergab sich zudem der Verdacht, dass er das Auto unter Alkoholeinfluss fuhr. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. drei Promille, worauf auch eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die örtliche Feuerwehr angefordert. Die B 250 war temporär für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Diebstahl aus Wohnmobil

Zwischen dem 02.02.26, 08:00 Uhr und dem 03.02.26, 12:45 Uhr wurde in der Eisenacher Straße in Eschwege ein Wohnmobil aufgebrochen. Nachdem das Wohnmobil gewaltsam geöffnet wurde, entwendeten der oder die Täter verschiedene Gegenstände/ Geräte aus dem Fahrzeug. Unter anderem einen Fernseher und Geschirr. Der Gesamtschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Zwischen Sontra und Ulfen (K 28) kam es heute Morgen, um 06:37 Uhr, zu einem Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 37-Jährigen aus Sontra erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden von ca. 1^00 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 16:35 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 44-Jähriger aus Witzenhausen auf einem Fahrrad fahrend angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, ergab sich der Verdacht, dass er das Rad unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 15:30

    POL-ESW: Trickdiebstahl

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Trickdiebstahl Um 10:10 Uhr hielt sich heute Vormittag eine 62-Jährige aus der Gemeinde Wehretal im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege auf. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und entsprechend abgelenkt. Währenddessen muss eine zweite Person aus der Handtasche der Geschädigten, die sich am Einkaufswagen befand, das Portmonee entnommen und gestohlen haben. Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:13

    POL-ESW: Pressebericht vom 03.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen Leitplanke gefahren Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 19-Jährige aus Treffurt mit ihrem Pkw die L 3300 zwischen Weißenborn und Oberdünzebach. Als ein Reh plötzlich auf die Straße lief wich sie mit dem Auto aus und fuhr dadurch gegen die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Polizei Sontra Geparktes Autos beschädigt Um 12:05 Uhr beabsichtigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren