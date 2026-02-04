Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Um 23:17 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 27-Jähriger aus Mühlhausen mit einem Pkw die B 250 von Treffurt kommend in Richtung Wanfried. Kurz nach dem Abzweig in Richtung Bahnhof Großburschla kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund aufgefundener Flaschen (Spirituosen) im Auto ergab sich zudem der Verdacht, dass er das Auto unter Alkoholeinfluss fuhr. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. drei Promille, worauf auch eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die örtliche Feuerwehr angefordert. Die B 250 war temporär für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Diebstahl aus Wohnmobil

Zwischen dem 02.02.26, 08:00 Uhr und dem 03.02.26, 12:45 Uhr wurde in der Eisenacher Straße in Eschwege ein Wohnmobil aufgebrochen. Nachdem das Wohnmobil gewaltsam geöffnet wurde, entwendeten der oder die Täter verschiedene Gegenstände/ Geräte aus dem Fahrzeug. Unter anderem einen Fernseher und Geschirr. Der Gesamtschaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Zwischen Sontra und Ulfen (K 28) kam es heute Morgen, um 06:37 Uhr, zu einem Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Pkw eines 37-Jährigen aus Sontra erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden von ca. 1^00 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 16:35 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 44-Jähriger aus Witzenhausen auf einem Fahrrad fahrend angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, ergab sich der Verdacht, dass er das Rad unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

