POL-ESW: Trickdiebstahl

Eschwege (ots)

Trickdiebstahl

Um 10:10 Uhr hielt sich heute Vormittag eine 62-Jährige aus der Gemeinde Wehretal im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege auf. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und entsprechend abgelenkt. Währenddessen muss eine zweite Person aus der Handtasche der Geschädigten, die sich am Einkaufswagen befand, das Portmonee entnommen und gestohlen haben. Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, ca. 40 Jahre alt; schwarze Harre, dünne Figur. Sie trug eine Brille und ist vom südosteuropäischen Phänotyp. Der Schaden wird mit 120 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Laptops

Zwischen dem 30.01.26, 22:00 Uhr und dem 02.02.26, 09:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Mietwohnung in der Landstraße in Reichensachsen ein. Zuvor wurde die Eingangstür aufgebrochen und anschließend aus den Wohnräumen ein Laptop im Wert von 200 EUR entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

