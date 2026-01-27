POL-HOM: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr (Homburg -OT Erbach)
Homburg (ots)
Am 24.01.2026, gegen 17:55 Uhr, kam es in der Steinbachstraße in Homburg-Erbach zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit ihren jeweiligen Außenspiegeln der Fahrerseite. Einer der beiden Beteiligten verließ die Unfallstelle anschließend ohne seine Pflichten als Beteiligter eines Unfalls zu erfüllen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
