Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus PKW in Bexbach

Bexbach (ots)

Im Zeitraum von Sonntag den 25.01.2026, 15:00 Uhr, bis Montag den 26.01.2026, 06:20 Uhr, kam es zum Diebstahl aus einem geparkten blauen Ford Fiesta in der Frankenholzer Straße in Oberbexbach. Ein bislang unbekannter Täter konnte hierbei eine Geldbörse mitsamt Inhalt erlangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell