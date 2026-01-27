POL-HOM: Diebstahl aus PKW in Bexbach
Bexbach (ots)
Im Zeitraum von Sonntag den 25.01.2026, 15:00 Uhr, bis Montag den 26.01.2026, 06:20 Uhr, kam es zum Diebstahl aus einem geparkten blauen Ford Fiesta in der Frankenholzer Straße in Oberbexbach. Ein bislang unbekannter Täter konnte hierbei eine Geldbörse mitsamt Inhalt erlangen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell