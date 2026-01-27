Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Blieskastel-Bierbach

Blieskastel (ots)

Am 22.01.2026, zwischen 09:50 Uhr und 10:00 Uhr, begibt sich ein bislang unbekannter Täter an den in der Hügelstraße in Blieskastel- Bierbach abgeparkten Audi A 4 mit Homburger Kreiskennzeichen und zerkratzt den Fahrzeuglack der Beifahrerseite mittels bislang unbekannten Gegenstandes.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

