Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Kirkel

Kirkel (ots)

Am 20.01.2026 zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr begibt sich ein bislang unbekannter Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Lautzkircher Weg". Dort hebelt UT ein Fenster auf. Im Anschluss betritt der unbekannte Täter das Anwesen und entwendet mehrere Gegenstände.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell