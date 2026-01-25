PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 22.01.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in der Lappentascher Straße in Homburg-Erbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parkbox mit dem links neben ihm geparkten, schwarzen, VW Polo.

Zeugen, welche den Unfall beobachteten und Angaben zum geflüchteten PKW machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 068411060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de mit der Polizei Homburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

