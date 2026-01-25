Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 22.01.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in der Lappentascher Straße in Homburg-Erbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Ausparken aus einer Parkbox mit dem links neben ihm geparkten, schwarzen, VW Polo.

Zeugen, welche den Unfall beobachteten und Angaben zum geflüchteten PKW machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der 068411060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de mit der Polizei Homburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell