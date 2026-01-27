Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 20.01.2026, im Zeitraum zwischen 06:41 Uhr und 12:50 Uhr, kam es in der Schillerstraße (Parkplatz des Berufsbildungszentrums) in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde die Fahrzeugfront samt Kennzeichenhalterung eines schwarzen Toyota beschädigt. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell