Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Senfglas geworfen: Fenster gesplittert, Möbel beschmiert

Rühlow bei Sponholz (ots)

Ob da wohl jemandem der Senf nicht geschmeckt hat? Falls ja, war das nicht die richtige Lösung: Ein oder auch mehrere Unbekannte haben am Sonntag gegen 0.30 Uhr die Scheibe eines Bewohners in 17039 Rühlow im Rühlower Damm nahe der Dorfkirche mit einem Senfglas eingeschmissen.

Die Scheibe ging dadurch kaputt. Und der Currysenf, der zuvor im Glas war, verteilte sich durch den Wurf auf mehreren Möbelstücken in dem Zimmer. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Wer für diese eklige Aktion verantwortlich ist, ist noch nicht geklärt. Warum es geworfen wurde, ist auch unklar. Hinweise auf den oder die Täter oder auch auf die Tat selbst nimmt die Polizei in Friedland unter 039601 / 300224.

Der Geschädigte ist Deutscher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell