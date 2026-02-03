PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen Leitplanke gefahren

Um 07:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 19-Jährige aus Treffurt mit ihrem Pkw die L 3300 zwischen Weißenborn und Oberdünzebach. Als ein Reh plötzlich auf die Straße lief wich sie mit dem Auto aus und fuhr dadurch gegen die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Sontra

Geparktes Autos beschädigt

Um 12:05 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 81-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Sontra rückwärts auszuparken. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto einen geparkten Pkw Seat, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Um 11:13 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 43-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Spangenberger Straße in Hessisch Lichtenau in Richtung Leipziger Straße. In Höhe des Abzweigs nach Hopfelde kam der Fahrer mit dem Auto von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und im Anschluss in das angrenzende Feld, wo das Auto zum Stehen kam. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen konnte der 41-Jährige ausfindig gemacht werden. Wie sich herausstellte stand er unter Alkoholeinfluss, was ein durchgeführter Test mit ca. 2,5 Promille bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die örtliche Feuerwehr angefordert. Der Sachschaden wird mit ca. 16.000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Über das vergangene Wochenende wurde die Außenwand im Eingangsbereich der Sporthalle der Johannisbergschule in der Geschwister-Scholl-Straße in Witzenhausen mit mehreren Graffitis besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

