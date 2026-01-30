Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.01.26

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 17:15 Uhr ereignete sich in der Leipziger Straße in Küchen eine Unfallflucht, nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines Ford Transit beim Wenden gegen einen Pkw Tesla fuhr und diesen beschädigte. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug vom Unfallort. Der Sachschaden an dem Tesla wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Geldbörse gestohlen

Um 09:30 Uhr begab sich heute Morgen eine 66-Jährige aus Hessisch Lichtenau in den Aldi-Markt in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau, wo ihr während des Einkaufs die Geldbörse samt Stofftasche entwendet wurde. In dieser befanden sich neben 200 EUR Bargeld noch persönliche Dokumente. Der Gesamtschaden wird mit ca. 450 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Dieseldiebstahl

In der vergangenen Nacht wurden aus dem Tank eines Sattelzuges durch unbekannte Täter ca. 300-350 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Fahrer stellte den Diebstahl, der sich auf dem Parkplatz "Gelber Grund" in der Gemarkung von Hebenshausen ereignete, um 05:30 Uhr heute früh fest. Hinweise: 05542/93040.

