POL-ESW: Brand in Küche

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in Hundelshausen gemeldet. Um 04:17 Uhr wurde durch die Bewohner die Feuerwehr alarmiert, nachdem im Küchenbereich ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Witzenhausen und den Stadtteilen konnte diese nur noch geschmolzen Küchengeräte feststellen, verbunden mit einer starken Rauchgasentwicklung, worauf das Gebäude gelüftet werden musste. Im Haus hatten sich geschmolzen Plastikfäden im gesamten Erdgeschoss verteilt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die Bewohner des Hauses mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus wurde als vorerst unbewohnbar eingestuft, eine Unterbringung ist bei Bekannten vorgesehen. Der Bürgermeister der Stadt Witzenhausen, der vor Ort war, bot in diesem Zusammenhang seine Unterstützung an. Zur Brandursache ist nach ersten Ermittlungen eine technische Ursache am Wahrscheinlichsten. Diesbezüglich werden die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei der Polizeidirektion fortgeführt. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

