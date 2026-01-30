PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand in Küche

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in Hundelshausen gemeldet. Um 04:17 Uhr wurde durch die Bewohner die Feuerwehr alarmiert, nachdem im Küchenbereich ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Witzenhausen und den Stadtteilen konnte diese nur noch geschmolzen Küchengeräte feststellen, verbunden mit einer starken Rauchgasentwicklung, worauf das Gebäude gelüftet werden musste. Im Haus hatten sich geschmolzen Plastikfäden im gesamten Erdgeschoss verteilt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die Bewohner des Hauses mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus wurde als vorerst unbewohnbar eingestuft, eine Unterbringung ist bei Bekannten vorgesehen. Der Bürgermeister der Stadt Witzenhausen, der vor Ort war, bot in diesem Zusammenhang seine Unterstützung an. Zur Brandursache ist nach ersten Ermittlungen eine technische Ursache am Wahrscheinlichsten. Diesbezüglich werden die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei der Polizeidirektion fortgeführt. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:20

    POL-ESW: Pressebericht 29.01.2026 -2-

    Eschwege (ots) - Polizei Witzenhausen Geldbörse gestohlen; Polizei sucht Zeugen Zur Anzeige gebracht wurde jetzt der Diebstahl einer Geldbörse, die unbekannte Täter am vergangenen Samstag an sich bringen konnten. Gegen 13.00 Uhr befand sich ein 74-Jähriger aus Witzenhausen zum Einkaufen im Aldi-Markt in Witzenhausen in der Straße "An der Bohlenbrücke", wo die Täter die Geldbörse unbemerkt aus der Umhängetasche ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:50

    POL-ESW: Pressebericht 29.01.2026

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Blinkerglas von VW-Bus geklaut; Polizei sucht Zeugen Bei der Polizei in Eschwege wurde der Diebstahl von einem Blinkerglas zur Anzeige gebracht. Demnach haben Unbekannte von einem grünen VW-Bus T 3 das linke, vordere Blinkerglas geklaut. Der VW-Bus war zur Tatzeit, am Dienstag zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in der Niederhoner Straße in Eschwege abgestellt. Hinweise unter 05651/925-0. Sachbeschädigung, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren