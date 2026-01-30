Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

Eschwege (ots)

Um 13:12 Uhr befuhr gestern Mittag ein 34-Jähriger aus Treffurt mit einem Pkw die Großburschlaer Straße in Weißenborn. Da ihm ein Pkw entgegenkam, bremste er auf der schneebedeckten Fahrbahn sein Auto ab, wodurch er mit dem Auto ins Rutschen kam. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit anderen Pkw, der von einem 38-Jährigen aus Treffurt gefahren wurde. Dessen Pkw rutschte im Anschluss noch gegen ein Verkehrsschild. Sachschaden: ca. 9500 EUR.

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Sooden-Allendorf kam es gestern Nachmittag, um 15:54 Uhr, zu einem Unfall, nachdem ein 36-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf beim Abbiegen mit dem Auto ins Rutschen kam und gegen ein Verkehrsschild fuhr. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Um 16:17 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 59-jähriger Witzenhäuser den Kreisverkehr in der Walburger Straße in Witzenhausen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Begrenzungspfosten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ein 27-Jähriger aus Wildeck befuhr gestern Nachmittag, um 16:23 Uhr, mit seinem Pkw die B 27 zwischen Wichmannshausen und Sontra. Mit seinem Auto kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Auf der K 26 ereignete sich gestern ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Schneepflug. Um 16:51 Uhr war ein 47-Jähriger aus Sontra mit dem Schneepflug in Richtung Mitterode unterwegs. In der dortigen Unterführung kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 22-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Um 17:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die BAB 44. Kurz vor dem Tunnel bei Fürstenhagen geriet er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Betonwand. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Um 19:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 18-Jähriger aus Hofgeismar mit einem Pkw die B 80 von Witzenhausen kommend in Richtung Gertenbach. Dabei kam das Auto bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend drehte sich das Auto um die eigene Achse und kollidierte nun erneut mit dem Heck gegen die Leitplanke. Das Auto war dadurch nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt.

