POL-ESW: Pressebericht vom 02.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Um 04:50 Uhr befuhr heute früh ein 35-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die L 3226 zwischen Waldkappel und Friemen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt davon lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

4000 EUR entstanden einem Wildunfall, der sich gestern Abend, um 20:24 Uhr, auf der L 3243 in der Gemarkung von Abterode ereignet hat. Zur Unfallzeit erfasste ein 56-jähriger aus Eschwege mit einem Pkw ein Reh, welches tödlich verletzt wurde.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 16:40 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag in der Ortsdurchfahrt von Reichensachsen ein 41-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem fuhr er das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Entsprechende Verfahren wurden gegen den 41-Jährigen eingeleitet.

Sachbeschädigung an Fenster

Um 03:57 Uhr wurde vergangene Nacht in der Eisenacher Straße in Eschwege ein Fenster eines Reifen- und Autoservice durch unbekannte Täter beschädigt. Der oder die Täter warfen einen Feuerlöscher durch die Scheibe des Fensters, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

In der Gartenstraße in Eschwege wurde im "Botanischen Garten" die Fensterscheibe zum Toilettenraum des Botanikhauses durch Unbekannte beschädigt. Das Fenster wurde augenscheinlich aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden von ca. 350 EUR entstand. Die Tat wurde am vergangenen Samstagnachmittag festgestellt. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Kleinbus

Am gestrigen Sonntag kam es in der Straße "Auf den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf zu einer Sachbeschädigung an einem Kleinbus (Van). Zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter gegen den Außenspiegel des Fahrzeuges, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

Polizei Sontra

Geparkte Autos beschädigt

In der Nacht vom 30./31.01.26 wurden in der Dr.-Deist-Straße in Sontra mehrere Autos beschädigt. Bislang wurden an drei dort geparkten Autos die Außenspiegel beschädigt/zerstört. Eine weitere derartige Beschädigung wird auch aus der nahegelegenen Galgenbergstraße gemeldet. Der Sachschaden dürfte bei insgesamt ca. 1200 EUR liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Wildunfälle

Um 22:10 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Eine habe Stunde Später ereignete sich ein weiterer Zusammenstoß mit einem Reh, das auf der K 28 zwischen Sontra und Ulfen von dem Pkw eines 47-Jährigen aus Sontra erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; der Sachschaden am Auto wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 14:24 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag ein 60-jähriger Witzenhäuser die Straße "Hinter dem Deich" in Witzenhausen. Im Einmündungsbereich zur Straße "An der Bohlenbrücke" beabsichtigte der 60-Jährige mit seinem Pkw nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 28-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

