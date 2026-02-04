Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfälle bei winterlichen Straßenverhältnissen

Eschwege (ots)

Der am Dienstagnachmittag einsetzende Schneefall führte in der Folge im Werra-Meißner-Kreis zu dem ein- oder anderen witterungsbedingten Verkehrsunfall.

Um 17.53 Uhr am Dienstagabend geriet eine 72-jährige Autofahrerin aus Wanfried auf der B 249 zwischen Eschwege und Schwebda ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf 200 Euro, die Leitplanke ist mit 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Auf der B 27 verlor ein 40-jähriger Autofahrer aus dem LK Gifhorn am Dienstagabend um 20.52 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutsche in die rechte Leitplanke, als er vom Unterrieden in Richtung Werleshausen fuhr. In dem Fall beläuft sich der Schaden am Auto auf 5000 Euro, an der Leitplanke auf 300 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Unfallstrecke war für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Auf der A 44, zwischen den Anschlussstellen Hessisch Lichtenau West und Mitte, kam es am Dienstagabend um 23.22 Uhr zu einem Unfall mit insgesamt 32.000 Euro Schaden. Laut Unfallbericht befuhr ein 22-Jähriger aus Baunatal mit einem Klein-Lkw-Sprinter die A 44 von Eisenach in Richtung Kassel. Vor der Abfahrt Heli-West geriet der 22-Jährige offenbar in die Leitplanke, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem nachfolgenden Lkw mit Anhänger, der von einem 57-Jährigen aus Tschechien gefahren wurde. Der 22-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallschäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf 13.000 und 15.000 Euro, die Leitplanke wurde mit 4000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Am Mittwochmorgen um 05.30 Uhr geriet eine 26-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen mit ihrem Wagen auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam in der Folge von der Fahrbahn ab, wo der Wagen auf der Seite zum Liegen kam. Der Unfall ereignete sich auf der B 451 von Hundelshausen in Fahrtrichtung Trubenhausen. Der verunfallte Pkw (2500 Euro Schaden) musste später abgeschleppt werden.

Ein aus Sontra stammender 35-jähriger Autofahrer verursachte einen Unfall um 06.00 Uhr am Mittwochmorgen, als er in Sontra von der Hüttenstraße in den Auweg abbiegen wollte. Dabei rutschte der 35-Jährige mit seinem Wagen aufgrund der Straßenverhältnisse gegen ein geparktes Auto. Am Wagen des 35-Jährige entstand dadurch ein Schaden von 1500 Euro, der Schaden an dem anderen Pkw ist noch nicht beziffert.

Auf der B 249 in Richtung Bahnhofstraße in Eschwege kam es heute Morgen um 05.21 Uhr in Höhe Einmündung Stedigsrain zu einer Kollision zwischen einem Schneepflug und einem Pkw. Auch hier entstand Sachschaden an dem Pkw, der aber noch nicht beziffert ist. Der Schneepflug blieb ohne Schaden.

