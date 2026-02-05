PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.02.2026 -2-

Eschwege (ots)

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Vor dem Untertor" in Wanfried ist ein grauer Peugeot 2008 mutwillig auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt worden. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Ereignet hat sich die Sachbeschädigung zwischen Mittwoch 10.30 Uhr und Donnerstag 08.50 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Witzenhausen

Mit Leitkegel kollidiert

Am Mittwoch befuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Eschwege gegen 17.00 Uhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 27 von Bad Sooden-Allendorf kommend, in Richtung Neu-Eichenberg. Kurz hinter der Gemarkung von Unterrieden kollidierte der 67-Jährige aus Unachtsamkeit mit einem von mehreren Leitkegeln, die dort zur Absicherung eines liegengebliebenen Lkw auf der Gegenfahrbahn aufgestellt waren. Am Wagen des 67-Jährigen und dem betreffenden Leitkegel entstand noch unbezifferter Sachschaden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

