Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallfluchten

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 08:58 Uhr fuhr gestern Morgen ein 61-Jähriger Eschweger mit seinem Pkw rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Langemarkstraße in Eschwege ein. Dabei wurde ein geparkter Pkw VW Passat angefahren und beschädigt. Da der Verursacher seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam, erwartet ihn ein Verfahren wegen Unfallflucht.

Polizei Sontra

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gestern Vormittag, um 10:08 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Niedertor" in Sontra. Beim Ausparken beschädigte ein 89-Jähriger aus Sontra mit seinem Auto einen geparkten Pkw Renault. Obwohl der Verursacher auf den Unfall angesprochen wurde, fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden von ca. 600 EUR zu kümmern

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

