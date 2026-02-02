PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verpuffung von Gastherme, Feuerwehr rückt aus

Dinslaken (ots)

Am gestrigen Abend rückten die Einheiten Hiesfeld und Hauptwache zur Tackenstraße aus. Dort hatte es eine Verpuffung in einer Gastherme gegeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen unter schwerem Atemschutz mit einem Mehrgasmessgerät zur Erkundung vor. Gefahren konnten hierbei nicht mehr festgestellt werden. Durch das vorbildliche Verhalten der Bewohner konnten weitere Gefahren verhindert werden. Sie hatten den Notausschalter der Heizung betätigt, den Notruf gewählt und das Gebäude verlassen. Nach ca. 50 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Stephan Hinz-Sobottka
Telefon: 02064 / 6060-150
E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

