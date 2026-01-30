FW Dinslaken: Erfolgreich bestandene B IV-Ausbildung!

Feuerwehr Dinslaken

Unsere Kollegen Roland Buchmann und Stefan Rüdiger haben nach dreizehn intensiven Monaten Ausbildung heute am Institut der Feuerwehr in Münster ihr Lehrgangszeugnis erhalten.

Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst sammelten sie wertvolle Erfahrungen bei verschiedenen Feuerwehren, unter anderem in Hamm, Kiel, Solingen und Potsdam sowie an weiteren Ausbildungsstandorten.

Die zurückliegende Zeit war geprägt von umfangreicher praktischer und theoretischer Ausbildung, vielen neuen Eindrücken sowie spannenden und lehrreichen Einsätzen und Übungen.

Die B-IV-Ausbildung qualifiziert Führungskräfte des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes für neue Aufgaben im Einsatz- und Führungsdienst. Brandoberinspektoren übernehmen dabei unter anderem die Leitung von Einsätzen, Funktionen in Einsatzstäben, sowie organisatorische und planerische Aufgaben innerhalb der Feuerwehr.

Wir gratulieren Roland und Stefan herzlich zu diesem wichtigen Karriereschritt und wünschen beiden für ihre zukünftigen Aufgaben viel Erfolg, stets eine sichere Heimkehr und allzeit gutes Gelingen bei ihren Einsätzen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Für diese starke Leistung wurden sie nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs zu Brandoberinspektoren ernannt.

