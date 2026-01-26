FW Dinslaken: Verrauchung in Produktionshalle

Feuerwehr Dinslaken

In einem Gewerbebetrieb an der Otto-Brenner-Straße kam es heute Nachmittag gegen 16:35 Uhr zu einer Verrauchung in einer Produktionshalle. Aufgrund dessen wurde die Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort B4 Gewerbebrand alarmiert, wodurch alle Einsatzeinheiten (Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld, Oberlohberg und Eppinghoven) sowie die IuK Einheit der Feuerwehr Dinslaken ausrückten. Während der Erkundung konnte festgestellt werden, dass die Verrauchung sehr wahrscheinlich durch angebrannte Bauelemente in einem Bauteil entstanden waren. Eine Brandbekämpfung musste durch die Feuerwehr nicht mehr durchgeführt werden. Lediglich musste der Rauch aus der Produktionshalle entfernt werden. Hierzu wurden die vorhandenen Rauchabzugsöffnungen geöffnet und ein großer wasserbetriebener Lüfter wurde durch die Feuerwehr in Stellung gebracht. Mehrere Trupps wurden in der Produktionshalle eingesetzt, um unter schwerem Atemschutz verschiedene Bereiche zu kontrollieren und Messungen mit Mehrgasmessgeräten durchzuführen. Bei den Messungen konnten keine gefährlichen Messwerte festgestellt werden. Nachdem alle Bereiche durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abschließend kontrolliert waren, wurde die Einsatzstelle an den Betriebsverantwortlichen übergeben. Der mitalarmierte Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden, da Personen bei dem Einsatz nicht zu Schaden kamen. Gegen 18:30 Uhr konnte das letzte Fahrzeug der Feuerwehr Dinslaken von der Einsatzstelle abrücken.

