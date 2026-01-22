FW Dinslaken: Feuerwehr kontrolliert Bunker

Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken (ots)

Die Feuerwehr Dinslaken wurde heute zu einem eher außergewöhnlichen Einsatz alarmiert. Auf einem Gelände wurde bei Abbrucharbeiten ein Bunker gefunden. Aufgrund dessen wurde gegen 14:00 Uhr die Feuerwehr Dinslaken durch die zuständige Abbruchfirma informiert. Einsatzkräfte, die mit schwerem Atemschutz, Mehrgasmessgerät und einer Sicherung ausgerüstet waren, gingen zur Erkundung in Bunker vor. Um weitere Einsatzmaßnahme abzustimmen, wurde das Ordnungsamt durch die Feuerwehr hinzugezogen. Das Ordnungsamt informierte seinerseits weitere Behörden, unter anderem auch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dieser begutachtete an der Einsatzstelle Objekte im Bunker, konnte aber Entwarnung geben. Der entsprechende Bereich wurde gesichert. Nach ca. 3 Stunden konnte der Einsatz der Einheit Hauptwache beendet werden.

Kurzzeit später wurde die Einheit Hauptwache nochmals alarmiert. Hier war das Einsatzstichwort Person in Wohnung auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Noch während der Anfahrt konnte der Einsatz von der Feuerwehr aber abgebrochen werden, da neue Erkenntnisse vorlagen. Insgesamt dauert dieser Einsatz knapp 20 Minuten.

