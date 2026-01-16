Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Stromausfall im Stadtteil Lohberg

Dinslaken (ots)

Heute Mittag gegen 13:30 Uhr kam es im Dinslakener Stadtteil Lohberg zu einem Stromausfall. Ursache der Störung war ein Brand in einer Mittelspannungsschaltanlage an der Hünxer Str. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken konnte die Einheit Hauptwache den Brandherd frei legen und ablöschen. Für ca. 45 Minuten waren die Bereiche Hünxer Str., Ziegelstr., Ziegeleiweg und Oberlohberg Allee ohne Strom. Eine Pflegeeinrichtung an der Hünxer Straße wird für die Dauer der Reparaturarbeiten an der Schaltanlage durch einen mobilen Generator mit Strom versorgt. Der Betrieb der Feuer- und Rettungswache an der Hünxer Straße konnte durch die fest installierte Notstromversorgung normal weiter laufen.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell