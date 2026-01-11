Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Wasserrohrbruch an der Bergmannstraße

Dinslaken (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21 Uhr kam es an der Ecke Bergmannstraße / Steinstraße zu einem Wasserrohrbruch. Aus einer unterirdischen Leitung trat plötzlich Wasser aus und sprudelte an die Oberfläche.Die Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich umgehend ab und sicherte die Einsatzstelle. Anschließend wurden die Stadtwerke Dinslaken alarmiert, die die weiteren Maßnahmen übernahmen. Ziel war es, den Wasseraustritt zu stoppen und den Schaden an der Leitung zu lokalisieren. Zur Ursache des Rohrbruchs lagen am Abend noch keine Informationen vor. Auch über mögliche Einschränkungen für Anwohner oder den Verkehr konnte zunächst keine abschließende Auskunft gegeben werden. Die Stadtwerke setzten ihre Arbeiten noch am Abend fort.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell