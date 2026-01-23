Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Unfall auf Baustelle - Rettungshubschrauber im Einsatz

Dinslaken (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich auf einer Baustelle an der Hans-Böckler-Straße ein schwerer Unfall. Ein Bauarbeiter ist aus etwa 6 Metern Höhe von einem Baugerüst abgestürzt. Aufgrund der Einsatzmeldung wurde zusätzlich zum Notarzt und Rettungswagen ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Einheit Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken zum Einsatzort entsendet. Die Einsatzkräfte vor Ort, forderten zur Unterstützung den Rettungshubschrauber aus Duisburg an. Dieser konnte innerhalb weniger Minuten neben der Einsatzstelle landen. Der verunglückte Bauarbeiter wurde von dem 10-köpfigen Rettungsteam medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die aufwendige Rettungsaktion innerhalb der Baustelle dauerte 90 Minuten.

