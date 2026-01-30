PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit zwei PKW

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit zwei PKW
  • Bild-Infos
  • Download

Dinslaken (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 21:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierzu wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Dinslaken alarmiert. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalunfall mit zwei Fahrzeugen. Durch die Aufprallenergie wurden bei beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Fahrzeuginsassen aus eigener Kraft aus den Fahrzeugen ausgestiegen. Alle fünf Beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht. Drei der Beteiligten Personen wurden anschließend in die örtlichen Krankenhäuser der Stadt Dinslaken zur weiteren Behandlung gebracht. Vor Ort waren die Polizei, das DRK-Dinslaken, zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug sowie die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Dinslaken

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken
Daniel Pooth
Telefon: 02064 / 6060-0
E-Mail: daniel.pooth@dinslaken.de
http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell

