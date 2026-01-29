Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Tierrettung in Dinslaken - Drei Katzen aus Versorgungsschacht gerettet

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Dinslaken (ots)

Dinslaken, 28.01.2026 - Am Mittwoch Abend kam es in Dinslaken zu einem Einsatz der Feuerwehr im Bereich der Tierrettung. Drei junge Katzen sind bei ihrer Erkundungstour auf dem Dachboden in einen Versorgungsschacht gefallen und konnten diesen aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. Der Einsatz begann um 19:38 Uhr. Die ehrenamtlichen Helfer der Tiernothilfe Essen, sowie der Tiernotruf e.V. Düsseldorf waren bereits vor Ort und alarmierten aufgrund der komplexen Lage die Feuerwehr Dinslaken zur weiteren Unterstützung. Ebenfalls war die Polizei und das Ordnungsamt in dem Einsatz eingebunden. Die Rettung der Tiere gestaltete sich technisch anspruchsvoll, da der enge Schacht nur eingeschränkte Zugangsmöglichkeiten bot. Durch die sehr gute und reibungslose Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen und unter einsatz von schwerem Gerät, konnten die Katzen nach und nach aus dem Schacht befreit werden. Alle drei Tiere wurden lebend und augenscheinlich unverletzt gerettet. Sie wurden im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Versorgung einem Tierarzt zugeführt. Im Einsatz befanden sich die Einheit Hauptwache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie die ehrenamtliche Einheit Stadtmitte mit dem Wechselladerfahrzeug und dem Abrollbehälter technische Hilfe. Die gesamte Einsatzdauer betrug ca. drei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell