POL-ESW: Einbruch in Kindergarten und Einkaufsmarkt

Einbruch in Kindergarten

Zwischen dem 06.02.26, 17:00 Uhr und dem 07.02.26, 07:44 Uhr betraten unbekannte Täter das Grundstück des Kindergartens im Kemelathenweg in Niederhone. Anschließend wurde die Eingangstür des Kindergartens "Sterntaler" aufgehebelt. Im Gebäude wurden durch den oder die Täter mehrere Räume aufgesucht, offensichtlich aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Gartenzaun beschädigt

In diesem Zeitraum wurde auch der Gartenzaun eines benachbarten Grundstücks beschädigt. Der oder die Täter traten mehrere Pfosten des Zaunes um und beschädigten diesen dadurch an mehreren Stellen. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Weiterer Einbruch

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Taschengasse in Niederhone. Zwischen 04:09 Uhr und 04:36 Uhr begaben sich am 07.02.26 zwei bislang unbekannte Täter zu dem dortigen "Nahkauf". Zunächst beschädigte man den Bewegungsmelder im Bereich der Eingangstür. Da das Einwerfen der Scheiben mit Steinen zum Markt und der Bäckereifiliale nicht gelang, nahm man einen Gitterrost und zerstörte damit eine der Schaufensterscheibe. Bei Betreten des Vorraums wurde die Alarmanlage ausgelöst, worauf die beiden Tatverdächtigen flüchteten. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

