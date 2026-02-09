Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.02.26

Eschwege (ots)

Unfall beim Abbiegen

Am 07.02.26, um 10:45 Uhr, befuhr eine 76-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Schützengraben" in Eschwege. Im Einmündungsbereich zur Straße "Am Bahnhof" beabsichtigte sie mit ihrem Auto nach links abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte sie den Pkw einer 53-jährigen Eschwegerin, die im Einmündungsbereich in der Straße "Am Bahnhof" stand. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Beleidigung, Körperverletzung

Am gestrigen Sonntagnachmittag betrat um 15:13 Uhr eine 64-Jährige aus Eschwege eine Bäckereifiliale in der Niederhoner Straße in Eschwege. Da gegen die 64-jährige ein Hausverbot besteht, musste sie die Filiale wieder verlassen. Kurz darauf kehrte sie jedoch zurück, beleidigte eine Angestellte und schubste diese. Anschließend nahm sie zwei Eier an sich und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

Am 07.02.26 wurde zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Klapp-Allee in Hessisch Lichtenau ein dort geparkter Pkw Skoda durch Unbekannte beschädigt, indem der Außenspiegel des Autos augenscheinlich abgetreten wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 750 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

