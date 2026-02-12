Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.02.2026

Eschwege (ots)

Geldbörsendiebstahl u. versuchter Computerbetrug; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch ist eine 56-Jährige aus Meinhard im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege bestohlen worden. Die Frau war an dem Tag zwischen 13.00 und 13.15 Uhr zum Einkaufen. In einem kurzen unbeobachteten Moment entwendeten Unbekannte die Geldbörse der Frau aus deren Jackentasche. Den Verlust stellte die Frau dann an der Kasse fest. Der Stehlschaden (Bargeld, Ausweisdokumente u.a.) liegt bei 350 Euro. Zudem wurde im Anschluss versucht, Geld mit einer Bankkarte abzuheben, was jedoch scheiterte. Hinweise in dem Fall unter 05651/925-0.

Drei Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege sind am Mittwoch mehrere Unfallfluchten angezeigt worden.

In der Oderstraße in Eschwege ist ein geparkter blauer Audi A 6 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken, vorderen Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstag um 18.30 Uhr, die Unfallzeit kann aber bis Samstag (07.02.26) 14.00 Uhr zurückreichen.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 07.45 Uhr und 15.50 Uhr in der Straße "Neustadt" in Eschwege. Hier wurde ein linker Außenspiegel an einem grauen VW Polo beschädigt, der am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Schaden wird in dem Fall mit 200 Euro angegeben.

Ebenfalls ein beschädigtes Fahrzeug gemeldet wurde den Beamten auf dem Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in der Elsa-Brändström-Straße. Hier wurde ein schwarzer Volvo V 40 beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 10.33 Uhr. Der Schaden an dem Volvo (vorderer linker Kotflügel) ist noch nicht beziffert.

Hinweise in den genannten Fällen unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Mit Wohnmobil anderes geparktes Wohnmobil gestreift

In der Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf hat ein 60-Jähriger aus der Kurstadt im Vorbeifahren ein anderes geparktes Wohnmobil gestreift. Schäden trugen jeweils die Außenspiegel beider Fahrzeuge davon. Bei dem Verursacher auf der rechten Seite (Schaden 200 EUR), bei dem geparkten Wohnmobil auf der linken Seite (Schaden 300 EUR). Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch um 18.12 Uhr.

Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag ist ein 50-jähriger Autofahrer aus Wehretal auf den vorausfahrenden Wagen eines 26-Jährigen aus Korbach aus aufgefahren, der wegen eines die Fahrbahn überquerenden Rehs abbremsen musste. Der Unfall ereignete sich um 16.32 auf der B 452, auf dem Weg von Eschwege in Richtung Reichensachsen. Der Unfallschaden liegt bei insgesamt 550 Euro.

Wildunfall

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Meinhard erfasste am Mittwoch um kurz nach 12.00 Uhr ein Reh, als sie auf der B 452 von Eschwege nach Reichensachsen fuhr. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der Unfallschaden beläuft sich auf 2500 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfall

Eine 42-jährige Autofahrerin aus Sontra erfasste am Mittwoch um 23.21 Uhr ein Reh, als sie auf der K 28 von Ulfen in Richtung Sontra fuhr. Das Tier verschwand im Anschluss von der Unfallstelle in die angrenzende Feldgemarkung. Der Unfallschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

