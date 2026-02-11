PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Gegen Hauswand gefahren

Um 12:03 Uhr musste gestern Mittag eine Pkw-Fahrerin aus Eschwege mit ihrem Pkw in der Kniegasse in Eschwege in einer Engstelle wenden. Dabei fuhr sie mit dem Auto rückwärts gegen eine Hauswand, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 12:44 Uhr beabsichtigte gestern Mittag in der Landstraße in Reichensachsen eine 70-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw auszuparken. Dabei touchierte sie einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand

Wildunfall

Um 18:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 38-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die B 249 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Wanfried kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt in ein angrenzendes Feld flüchtete. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Diebstahl von Kabel

Zwischen dem 26.01.26 und dem 10.02.26 wurde in der Gemarkung von Ringgau-Netra das Schloss eines Containers einer Baufirma aufgebrochen. In dem Container wurde unter anderem eine Rolle mit Kupferkabel vorgefunden. Von den Tätern wurden ca. 800 kg des Kabels abgewickelt und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 23:00 Uhr wurde gestern Abend im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen oberhalb der Leipziger Straße ein 46-Jähriger aus Hessisch Lichtenau auf einem E-Scooter fahrend angehalten, da das erforderliche Versicherungskennzeichen fehlte und die vordere Beleuchtung defekt war. Wie sich herausstellte war der 46-Jährige unter dem Einfluss von THC unterwegs, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der E-Scooter wurde vorübergehend sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden.

Polizei Witzenhausen

Fahrgast verletzt

Um 13:39 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein Linienbus die Schützenstraße in Witzenhausen. Im Bereich der Oberburgstraße musste die 42-Jährige Busfahrerin aus Witzenhausen verkehrsbedingt stärker abbremsen, was zur Folge hatte, dass eine 21-Jährige aus Witzenhausen, die sich stehend im Bus aufhielt, mit der Schulter gegen eine Haltestange prallte und sich dadurch verletzte. Die 21-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

