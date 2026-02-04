PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Polizei bittet um Hinweise nach Einbruchdelikten - Drei Fahrräder gestohlen

Bonn (ots)

Am Dienstag (03.02.2026) wurden bei der Bonner Polizei mehrere Einbrüche in Friesdorf angezeigt, bei denen es Unbekannte offenbar auf Fahrräder und Pedelecs abgesehen hatten.

Zwischen 18:00 Uhr am Montagabend (02.02.2026) und 08:30 Uhr am Dienstag wurden aus einer Laube an der Hans-Rosenberg-Straße zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Bei dem versuchten Aufbruch einer Fahrradgarage sowie einer weiteren Laube in derselben Straße machten die Täter keine Beute.

Auf ungeklärtem Weg gelangten Fahrraddiebe im gleichen Zeitraum aber in den Keller eines Mehrparteienhauses im Winkelsweg. Dort wurde die Türe eines Kellerraumes aufgehebelt und ein hochwertiges Crossbike des Herstellers KTM entwendet. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag kam es außerdem zu einem versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Annaberger Straße.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in der Nacht zu Dienstag in Friesdorf verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit den geschilderten Taten in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

