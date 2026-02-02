Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Rheinbach (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag (30.01.2026) in Rheinbach und ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Zur Unfallzeit gegen 21:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Autofahrer die Boschstraße in Rheinbach. Auf Höhe der Hausnummer 3 fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem hellgrünen Pkw von dem Parkplatz eines Hotels auf die Fahrbahn. Der 43-Jährige musste dem Fahrzeug ausweichen und lenkte sein Fahrzeug nach links. Dabei stieß er mit einem geparkten Pkw zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der hellgrüne Pkw, bei dem es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben soll, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Zeugen, die weiteren Hinweise zu dem beschriebenen Pkw und dem Fahrzeugführer bzw. der Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

