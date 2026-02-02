PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Unbekannte entwendeten zwei E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Sonntagvormittag (01.02.2026) wurden bei der Bonner Polizei mehrere Einbrüche und versuchte Einbrüche in Garagen und Gartenlauben in Beuel-Ost angezeigt. Nach derzeitigem Sachstand waren mindestens drei unbekannte Täter zwischen 1:30 Uhr und 2:10 Uhr auf mehreren Grundstücken an der Pützchens Chaussee, der Röhfeldstraße, der Käthe-Kollwitz-Straße sowie Am Langen Graben unterwegs. Dabei wurden die Unbekannten, von denen einer eine Camouflage-Hose trug und die ansonsten dunkel gekleidet und vermummt waren, auch an mehreren Tatorten videografiert. Von einem Grundstück an der Pützchen Chaussee wurden zwei E-Bikes gestohlen. Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in der Nacht zu Sonntag in Beuel-Ost verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit den geschilderten Taten in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 13:00

    POL-BN: Demonstration im Bonner Hofgarten am Samstag, 31.01.2026 - Meldung 2

    Bonn (ots) - Wie bereits berichtet, findet am Samstag (31.01.2026) in der Bonner Innenstadt eine Versammlung zu dem Thema "Die Lage in Syrien" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 15.000 Teilnehmenden. Die Versammlung ohne Aufzug beginnt um 14:00 Uhr auf der Hofgartenwiese und endet dort gegen 18:00 Uhr. (siehe hierzu unsere Pressemeldung vom 29.01.2026 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren