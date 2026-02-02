Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Unbekannte entwendeten zwei E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Sonntagvormittag (01.02.2026) wurden bei der Bonner Polizei mehrere Einbrüche und versuchte Einbrüche in Garagen und Gartenlauben in Beuel-Ost angezeigt. Nach derzeitigem Sachstand waren mindestens drei unbekannte Täter zwischen 1:30 Uhr und 2:10 Uhr auf mehreren Grundstücken an der Pützchens Chaussee, der Röhfeldstraße, der Käthe-Kollwitz-Straße sowie Am Langen Graben unterwegs. Dabei wurden die Unbekannten, von denen einer eine Camouflage-Hose trug und die ansonsten dunkel gekleidet und vermummt waren, auch an mehreren Tatorten videografiert. Von einem Grundstück an der Pützchen Chaussee wurden zwei E-Bikes gestohlen. Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in der Nacht zu Sonntag in Beuel-Ost verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit den geschilderten Taten in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell