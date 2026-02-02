PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bad Honnef-Himberg

Bad Honnef (ots)

Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bad Honnef-Himberg

Am Freitag, den 06.02.2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Bad Honnef-Himberg ein. Das Polizei-Mobil steht von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Supermarkt in der Himberger Straße 35 und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz und Kriminalität zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren sowie weiteren Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine gute Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

